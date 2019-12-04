جدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , نائب أمير منطقة مكة المكرمة , تقريرًا عن أعمال جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.وتضمّن التقرير الذي سلّمه لسموه مدير عام جمرك المطار , مشعل الزبيدي، تفصيلاً عن أعمال الجمارك المتعلقة بضبط الممنوعات والتصدي لها ، ومنع دخولها للمملكة، كذلك آخر مستجدات العمل الجمركي ، والتقنيات الحديثة المستخدمة للكشف عن هذه المواد قبل دخولها المملكة, فيما اشتمل التقرير على البرامج المُنفذّة لتأهيل الموظفين وصقل مهاراتهم العملية للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في العمل الجمركي.واطّلع سمو الأمير بدر بن سلطان على آخر المستجدات في العمل الجمركي وجهود الجمارك في سبيل تحسين الخدمات التي تقدم من خلال منفذ المطار .// انتهى //14:45ت م0136