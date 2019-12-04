الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 11.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7871.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات ثمار، وتبوك الزراعية، وسدافكو، والدريس، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باعظيم، وريدان، وأبو معطي، والكثيري، والإنماء طوكيو م، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.76% و 9.98%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، وباعظيم هي الأكثر نشاطاً في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 858.17 نقطة ليقفل عند مستوى 6345.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 1681 صفقة.// انتهى //15:41ت م0169