المدينة المنورة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسيمثل مركز الخط العربي في مجمع دار القلم التعليمي بالمدينة المنورة الذي تجاوز دوره التعليمي المنوط به إلى آفاق أرحب وأكثر اتساعا ، أنموذجا للقطاعات التي استشعرت مسؤوليتها حيال المجتمع وفتحت بوابتها لتقدم أرقى خدمة لاتقف عند تعليم النشء الصغير فقط بل تتخطاه إلى الكبار أيضا.وقدم المركز الذي استهدف لتوطيد مهارة فن الخط ونشره في المجتمع، حصادا ملموسا يتخطى سقف الأربعة آلاف خريج يملكون كل فنون الخط الراقي وحرفية الكتابة على أسس علمية راسخة.من جهته قال المدير العام لتعليم منطقة المنورة ناصر بن عبدالله العبد الكريم : إن مركز الخط العربي يمثل نواة لمركز عالمي المستوى يهتم بتعليم الخط والتدريب على فنونه – على اختلاف أشكالها – من كل الجوانب العلمية والعملية، مؤكدا أن صناعة المبدع يمثل الرهان الذي نسعى لتحقيقه ولافتا النظر إلى ما يحظى به المركز من دعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الذي يؤمن بأن الخط الحسن امتداد لرحلة الأجيال المُبدعة التي تميزت وأبدعت في هذه الفنون، وبمتابعة مستمرة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي يدعم كل مسيرة إبداع ثقافي تُرسخ أهمية الخط العربي ونقل تفاصيله المختلفة للبيئة التعليمية.يشار إلى أن دار القلم بالمدينة المنورة يضم 4000 متدرب بمركز الخط العربي و٢٥٠ وثيقة بمركز الوثائق والصور التعليمية و200 عمل فني تُزين زوايا المجمع التعليمي إضافة إلى الحراك المسرحي الذي يمتد على مدار ٦٥ عاما.// انتهى //15:43ت م0171