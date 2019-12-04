الرياض 7 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 4 ديسمبر 2019م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للسجون على رتبة ( جندي ) رجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر - التوظيف ) على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 15 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي www.jobs.sa// انتهى //15:43ت م0172