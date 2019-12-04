المدينة المنورة 07 ربيع الآخرة 1441هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسزار عدد من المشاركين في أعمال "منتدى عجوة المدينة الأول", المدرسة الحقليّة بالمدينة المنورة, للاطلاع على الأهمية والفائدة الكبيرة لعجوة المدينة, مُشيدين بما شاهدوه من إرشادات في طرق الري الحديثة التي تساعد على توفير المياه وطرق التسميد لتحسين إنتاج النخيل.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة عبدالله بن عبدالعزيز الردادي, أن الجمعية تُنظم ورش عمل تهتم برفع الوعي الزراعي لدى المزارعين, وإرشادهم للطرق السليمة والعلمية في المجال الزراعي, دعماً منها للمزارعين للإسهام في تنمية القطاع وتطويره بما يعود بالنفع على المزارعين والمجتمع, من خلال عقد عدد من الشراكات والاتفاقيات المهمة بهذا المجال.وقال الردادي : إن هذه المدارس الحقلية التي زارها المشاركون بأعمال المنتدى اليوم, بمثابة نماذج تدريبية بدعم من شركة سابك، وتهدف لتطوير منظومة إنتاج نخيل التمر من خلال وضع برامج التسميد وبرامج المكافحة المناسبة للتقليل من الآفات الفطرية والحشرية واختيار طريقة التلقيح المناسبة للنخيل وتطبيق أفضل طرق الري الحديثة.//انتهى//15:51ت م0173