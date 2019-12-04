جدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة, تعازيه لذوي الأديب عبدالفتاح أبو مدين - رحمه الله - ، الذي وافته المنية الأحد الماضي.وعبّر سموه في اتصال هاتفي عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.// انتهى //15:59ت م0174