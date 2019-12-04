السيح 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً ، محاضرة بعنوان "الاتصال في العصر الرقمي .. تخصص أكاديمي أم أسلوب حياة" ، يلقيها عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان في مقر الجامعة بمدينة السيح.وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة البرامج المجتمعية التي تنظمها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //16:00ت م0175