ثقافي / "الاتصال في العصر الرقمي تخصص أكاديمي أم أسلوب حياة" .. محاضرة في السيح غداً
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
السيح 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
تقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً ، محاضرة بعنوان "الاتصال في العصر الرقمي .. تخصص أكاديمي أم أسلوب حياة" ، يلقيها عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان في مقر الجامعة بمدينة السيح.
وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة البرامج المجتمعية التي تنظمها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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16:00ت م
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