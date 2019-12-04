الأحساء 7 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 4 ديسمبر 2019 م واساختتمت الكلية التقنية للبنات في محافظة الأحساء أمس، فعاليات معرضها للمشاريع المتميزة؛ "انطلاقة هاكاثون" والذي تضمن 41 مشروعاً اتسمت أفكاره المعروضة بغير التقليدية، وضعت خلالها المتدربات بصمتهن الخاصة لابتكار مشاريع منفذة بجودة وكفاءة عالية.وسلط المعرض ــ الذي استمر ليومين، وشملت مشاريعه المعروضة البيت الزراعي وعداد الماء لترشيد استهلاك الماء في المنازل، والتغذية الآلية والكراج و"smart shoes" وغيرها ــ , الضوء على المشاريع من خلال توليد أفكار المتدربات وتنمية مهاراتهم المهنية لسوق العمل ومواجهة الجمهور سواء من داخل الكلية أو خارجها، وعكس صورة تقنية واعدة عن الكلية.من جانبها بينت رئيسة قسم تقنية الحاسب الآلي إيمان التيسان، أن المعرض هدف إلى التكامل والربط بين تخصصات الكلية من خلال مشاريع تقنية؛ تم التسويق لها من قبل متدربات متخصصين بالتسويق.بدورها قدمت عميدة الكلية سارة الصرعاوي، شكرها وتقديرها لجميع القائمين على نجاح المعرض، مشيرة إلى حصيلة التكامل التي ظهرت بشكل متميز من نتاج فكري في مجال الابتكار والإبداع، مبينة أن الكلية ستسعى جاهدة إلى توثيق ورفع الابتكارات إلى الجهات المختصة.// انتهى //16:03ت م0176