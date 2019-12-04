الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسانطلقت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض مساء أمس فعاليات النسخة السادسة لمعرض "القهوة والشكولاتة الدولي 2019"، وسط حضور لافت من الزوار الذين توافدوا إلى أرض المعارض شرق مدينة الرياض للاستمتاع والاستفادة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقدمها المعرض لزواره .وتنوعت المشاركات في نسخة هذا العام من المعرض الذي يستمر خمسة أيام ما بين محلية ودولية ولرواد أعمال من الشباب السعودي الذين اختاروا الاستثمار في منتجات القهوة والشوكولاتة.وتضمنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صنّاع وتجّار القهوة والشوكولاتة من مختلف دول العالم، ووكلاء العلامات العالمية، إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاتة الدولية في المنطقة الذين شاركوا في المعرض الذي يعدّ الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، واستطاع الظفر بعضوية جمعيتين عالميتين، الأولى هي جمعية القهوة المختـصة، من الولايات المتحدة الأمريكية، والثانية هي الجمعية الهندية للقهوة والشاي.وشهد المعرض مشاركة شركات عالمية من أمريكا وإيطاليا والبرازيل والهند والفلبين وإندونيسيا وتركيا ولبنان وعمان ومصر والإمارات، بعضها تمارس العمل الاستثماري في المملكة، وبعضها الآخر استطاع شباب الوطن من رواد الأعمال اكتساب ثقتها من خلال أخذ وكالة بتسويق علامتها في السوق المحلية، في حين تتطلع شركات أخرى لدخول السوق السعودية، في المستقبل الى جانب التوجّه بتنمية الموارد غير البترولية.كما يقام على هامش المعرض مؤتمر مصاحب يشارك فيه 10 متحدثين من أكثر من 15 دولة إلى جانب إقامة متحف القهوة.// انتهى //16:04ت م0177