بريدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لرابطة التطوع بالمنطقة, غداً الخميس, بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة, ملتقى رابطة التطوع الأول على مستوى المملكة والمقام بتنظيم إمارة المنطقة ورابطة التطوع بالشراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورابطة التواصل الاجتماعي, بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والموافق الخامس من ديسمبر, بمشاركة أكثر من 45 فريقاً تطوعياً.وأكد المشرف العام على رابطة التطوع بالمنطقة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, أن الملتقى يقام بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من ديسمبر, مشيراً على أن الملتقى يسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية العمل التطوعي بين أبناء هذه البلاد المباركة, مبيناً أن الملتقى يسعى إلى استقطاب عدد من النماذج التطوعية والمؤثرين لعكس تجاربهم الملهمة واستعراضها تنمية للطاقات, مبيناً أن الملتقى يحتوي على عدد من المعارض المصاحبة والعروض المرئية والشراكات الموقعة لتعزيز وتنمية العمل التطوعي, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لرابطة التطوع على دعمه الدائم وتشجيعه لتعزيز وتنمية العمل التطوعي.يذكر أن رابطة التطوع بالقصيم هي الرابطة الأولى على مستوى المملكة التي تسعى إلى تعزيز وتنمية العمل التطوعي وفق رؤية المملكة 2030, وتضم 45 فريقاً تطوعياً, بأكثر من3000 متطوع ومتطوعة من شباب وفتيات المنطقة.// انتهى //16:06ت م0178