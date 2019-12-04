بريدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة إبراهيم بن ناصر المجحدي ومنسوبي المكتب, الذين سلموا سموه تقريرين عن تغطيات الوكالة لعدد من المناسبات في المنطقة.ورحب سموه بالجميع، مشيداً بما اطلع عليه من خلال التقريرين الذين دون فيهما جميع التغطيات الإعلامية, والفعاليات والنشاطات, مشيداً بالدور الذي تضطلع به وكالة الأنباء لخدمة الوطن, مثمناً سموه لمعالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة "واس" ومعالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية , جهودهما لتقديم مستوى إعلامي يواكب مختلف المنجزات, مقدماً شكره لمدير ومنسوبي الوكالة على الجهود لخدمة القطاعات بالمنطقة كافة, متمنياً للجميع التوفيق والسداد.من جانبه عبر مدير ومنسوبو مكتب واس بالمنطقة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير القصيم على توجيهاته ومتابعته الدائمة للشأن الإعلامي بالمنطقة.// انتهى //16:07ت م0179