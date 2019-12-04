الدمام 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأعلنت بلدية محافظة الجبيل عن تحديد موقع للمخيمات الربيعية بمساحة ثلاثة ملايين متر مربع، تضم 380 قطعة موزعة في شمال غرب المحافظة، خصصت لموسم التخييم لهذا العام، على حدود محافظة الجبيل والنعيرية (طريق أبو حدرية السريع)، وتبعد عن المحافظة 70 كيلو مترا .وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية حرصت على مراعاة توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التنزه بالأماكن البرية وتقديم الخِدْمات لهم، مشيراً إلى أن طلب الترخيص يتم من خلال الإدارة العامة لتنمية الاستثمار في بلدية الجبيل، حيث تم تحديد 3600 متر مربع لكل مخيم .وبين بوجود بعض الإجراءات الواجب اتخاذها، ومنها: تعبئة الطلب ودفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم، مؤكدا بأنه لن يسمح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وفقا للإحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة.وأشار المهندس الدويش إلى أن البلدية حددت رسومًا رمزية للترخيص، وذلك مقابل الخِدْمات البلدية التي تقدمها بلدية محافظة الجبيل في مواقع تلك المخيمات، لافتا إلى أن التزام طالب الترخيص باختيار الموقع ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية بنظام الترخيص الإلكتروني لمواقع التخييم من ضمن الشروط لتجنب المساءلة القانونية والجزاءات والغرامات المادية.// انتهى //16:07ت م0180