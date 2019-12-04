ملهم 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستواصلت سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية ، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 16 ديسمبر الجاري، لليوم الرابع على التوالي ، وشهدت المنافسات حضوراً لافتاً من عشاق ومحبي هواية الصيد بالصقور .ويشارك في لجنة التحكيم 12 حكماً دوليًا وسعودي من ذوي الخبرة يديرون سباقات المهرجان طبقاً لمواصفات اتحاد التوقيت العالمي ومسابقات السرعة العالمية ، وتشمل المنافسات مسابقة "الملواح" الدعو" 400 متر التي تنقسم إلى فئتين ( فرخ ، قرناس )، ويشارك فيها الصقور : الحر، شاهين، جير تبع، قرموشة، جير بيور.يذكر أن آلية التحكيم الخاصة بمنافسات سباقات الصقور تعتمد على أفضل توقيت يقطعه الصقر في مسابقة الـ 400 متر ويدخل فيها بعض الجوانب مثل دفع الصقر للانطلاقة ، والخروج عن المسار.// انتهى //17:35ت م0226