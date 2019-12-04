العارضة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العارضة غداً، محاضرتين دعويتين بعنوان " أهمية وحدة الكلمة " وذلك بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرتان التي يلقيها أحمد بن جابر الودعاني، في جامع قرية أبو الجناية، و سلمان بن جمعان المعيني، بجامع قرية الغاوية، ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //17:35ت م0227