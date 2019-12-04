ثقافي / "أهمية وحدة الكلمة" محاضرتان بتعاوني العارضة غداً
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
العارضة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العارضة غداً، محاضرتين دعويتين بعنوان " أهمية وحدة الكلمة " وذلك بعد صلاة المغرب.
وتأتي المحاضرتان التي يلقيها أحمد بن جابر الودعاني، في جامع قرية أبو الجناية، و سلمان بن جمعان المعيني، بجامع قرية الغاوية، ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.
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17:35ت م
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