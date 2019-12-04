تبوك 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسوقعت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم, اتفاقية مع مجلس الغرف السعوية لافتتاح فرع لمعهد مجلس الغرف السعودية وتقديم دبلومات تدريبية معتمدة في عدة تخصصات لأبناء المنطقة.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الـ102 واللجنة التنفيذية الـ96، الذي عقد باستضافة الغرفة التجارية والصناعية بنجران, حيث وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أحمد بن عطيه الحارثي ورئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي.وأوضح الحارثي أن افتتاح فرع معهد مجلس الغرف السعودية يهدف إلى تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية لتنمية وتطوير المهارات الفنية للمتدربين المرشحين من قبل الغرفة ورفع قدراتهم وتعزيزالوعي لديهم، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وقطاع الأعمال في المنطقة, مثمناً هذه المبادرة الفاعلة التي تسهم في تحقيق أهداف الغرفة من خلال تقديم نشاطات تدريبية موجهة للتطوير المستمر لمهارات العاملين بالقطاع الخاص .// انتهى //17:40ت م0228