مكة المكرمة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بشؤون حجاج جمهورية باكستان الإسلامية.عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية باكستان بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ومعالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي يتم على ضوئها تنظيم قدوم الحجاج القادمين من باكستان وتوفير متطلباتهم كافة من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية، أن وزارة الحج والعمرة تعمل وفق منهجية واضحة للنهوض بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تنفيذا لتوجيهات القيادة التي تحرص دوما على توفير أرقى الخدمات والإمكانيات لحجاج بيت الله الحرام وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.من جهته أشاد معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان بالتطورات التي شهدها موسم الحج الماضي 1440 في تقديم الخدمات، منوّهًا بمبادرة طريق مكة التي سهلت على حجاج باكستان القدوم لأداء المناسك براحة واطمئنان.وقدم معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما يقدمانه من رعاية واهتمام لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم، وقال: "علاقتنا بكم إسلامية روحية في السراء والضراء وبيننا مواثيق وعهود متينة فلكم جزيل الشكر والامتنان".// انتهى //17:41ت م0229