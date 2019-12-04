مأرب 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الحزم بمحافظة الجوف ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، شملت 221 خيمة و 436 بطانية استفاد منها 990 شخصا و 65 أسرة نازحة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار التدخلات الشتوية للمركز لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات بدون تمييز.//انتهى//17:43ت م0231