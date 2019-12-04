بيروت 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسيواصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت، تقديم خدماته العلاجية للمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث جرى تنفيذ 276 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ 107 مريضًا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.//انتهى//17:43ت م0232