ولاية سنار 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس، بتوزيع 500 كرتون من التمور في وحدة “البردانة” ووحدة “كركوج” ووحدة “أب قرع” التابعة لولاية “سنار” بجمهورية السودان، مستهدفًا 2,500 شخص.ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100,000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.//انتهى//17:43ت م0233