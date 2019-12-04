أزيلال 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة أزيلال بالمملكة المغربية بإجراء 533 عملية جراحية، 252 منها للرجال و281 للنساء وتم الكشف على 1,900 فرد ، وصرف 800 نظارة، وتوزيع 3,800 قطرة عين، وذلك خلال أيام الحملة.و تأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لذوي الدخل المحدود المصابين بأمراض العيون في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية الموقعة مع مؤسسة البصر العالمية.//انتهى//17:44ت م0235