المفرق 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء اللاجئين السوريين من خلال المشروع التعليمي الذي أطلقه مؤخراً ليصل لمحطته السابعة في محافظة المفرق الأردنية مستهدفاً 1,453 طالباً وطالبة.وشمل التوزيع الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية والأقلام و الأدوات الهندسية والفنية التي يحتاجها الطلبة من أبناء اللاجئين السوريين شاملاً بذلك جميع الفئات العمرية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية بمقاسات مختلفة تناسب الجميع.ويأتي ذلك في إطار دعم العملية التعليمية المقدمة من المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات الأردنية ذات العلاقة.//انتهى//17:44ت م0236