تبوك 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم لقاءً للمجلس التعليم الأهالي بمنطقة تبوك للعام الدراسي 1441 , بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ومشرفي عموم وكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم إسماعيل عريشي والدكتور حنان الزهراني ومدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد العمري ومشرفو ومشرفات وملاك المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة بمدينة تبوك.وناقش اللقاء أهمية تعزيز الهوية الوطنية وتوطين وسعودة جميع الوظائف التعليمية والإدارية في المدارس الأهلية والأجنبية ومتابعة سرعة انتقال جميع المدارس إلى مبانٍ تعليمية نموذجيةتحقق البيئة التعليمية الجاذبة, كما تناول اللقاء عدداً من المحاور المدرجة على جدول أعماله .وأكد مدير التعليم خلال اللقاء على أن التعليم الأهلي والأجنبي يعد رديفاً للتعليم الحكومي, وذلك من خلال توظيف الإمكانات البشرية والمادية في الميدان التعليمي, مشيراً إلى أن قطاع التعليم في المملكة يجد الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة, ومنطقة تبوك تفخر بأن لديها مدارس مميزة تعليميًا وفي مختلف المناشط والإمكانات، ولديها رؤية وخطة للتقدم والتحسين على المستوى التحصيلي والتربوي والسلوكي لأبنائنا الطلاب والطالبات، وهذا يتوافق مع عمل دؤوب في الإدارة لتحقيق التميز الإداري والتعليمي.// انتهى //19:12ت م0259