الدمام 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات البرنامج التثقيفي التوعوي، الذي نفذه فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمركز التنمية الأسرية، بتأهيل 22 من الفتيات المقبلات على الزواج، وذلك بمقر مركز التنمية الأسرية النسائي بالدمام .وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان، أن البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام قدم المادة العلمية للفتيات المشاركات من خلال الحقيبة التدريبية المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج من الناحية النفسية والاجتماعية والشرعية والصحية والاقتصادية.وبين العفيصان أن مراكز التنمية الأسرية بالشرقية التابعة للجمعية تهدف إلى توعية الأسرة السعودية وتقديم الاستشارات الأسرية لها والاهتمام بقضايا إصلاح ذات البين والاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والوعي المالي للأسرة لتسهم بذلك في رقي وتقدم المجتمع، مشيراً إلى أن المجتمعات المتقدمة تتقدم بفضل الترابط والتماسك بين أفراد الأسرة ونشر الوعي بين أفرادها، كاشفا أن فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية -مركز التنمية الأسرية - قدم خلال عام 659 استشارة متعلقة بالزواج وحالات الطلاق، كما قدم المركز خلال الفترة ذاتها 88 استشارة نفسية و171 استشارة تربوية في حين وصل عدد المستفيدين من كافة برامج المركز 15598 مستفيدا خلال العام الماضي كما يقدم المركز خدماته واستشاراته حضوريا وهاتفيا أيضا عبر الهاتف الاستشاري على الرقم الموحد 920005205، ويتلقى المستشارون الاستشارات الهاتفية ويقومون بالرد عليها بدءا من الساعة 4.30 عصرا وحتى 8.30 مساء من الأحد وحتى الخميس.من جانبها أشارت مديرة فرع جمعية البر بالشرقية مركز التنمية الأسرية النسائي بالدمام نورة الكناني إلى أن الحقيبة التدريبية قدمتها نخبة من المتخصصات في مجال التدريب والاستشارات الأسرية.// انتهى //19:16ت م0261