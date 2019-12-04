جاكرتا 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس‏أقام سفير ‎خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي, حفل عشاء في دار السكن تكريما لمعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري والوفد المرافق لمعاليه.حضر الحفل عدد من سفراء دول مجلس التعاون ومسؤولون في الحكومة الإندونيسية وعدد من منسوبي السفارة في ‎جاكرتا.// انتهى //19:17ت م0262