الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستغلب الأنصار على مضيفه النهضة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في افتتاح الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وسجل هدفي الأنصار اللاعب حمزة آيت عمر في الدقيقتين 30 و70، فيما سجل هدف النهضة الوحيد اللاعب شيباني تراوري في الدقيقة 8 من ركلة جزاء.ورفع الأنصار رصيده لـ 18 نقطة في المركز الرابع عشر ، فيما توقف رصيد النهضة عند 22 نقطة في المركز السادس.وتستكمل بقية مباريات الجولة يومي 30 و31 ديسمبر الجاري، بإقامة 5 مباريات يوم 30 ديسمبر، و4 يوم 31 من الشهر نفسه.وفيما يتعلق بمواجهات الاثنين 30 ديسمبر، سيلعب الخليج الخامس عشر برصيد 15 نقطة، مع الشعلة التاسع برصيد 19 نقطة، على ملعب الخليج في سيهات، بينما يلتقي الباطن الخامس برصيد 22 نقطة مع جدة الثالث عشر برصيد 19 نقطة، بملعب الباطن، ونجران الحادي عشر برصيد 19 نقطة مع حطين السابع عشر برصيد 13 نقطة، في استاد جامعة نجران، والثقبة الرابع برصيد 23 نقطة مع الجيل السادس عشر برصيد 15 نقطة، بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وأحد العاشر برصيد 19 نقطة مع الطائي الثامن برصيد 20 نقطة بملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.وتختتم الجولة في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، حيث يلعب المجزل "صاحب المركز 20 “ برصيد 8 نقاط، مع الكوكب “الثاني عشر “برصيد 19 نقطة في مدينة المجمعة الرياضية، والعين المتصدر برصيد 27 نقطة مع البكيرية "الثالث "وفي جعبته 23 نقطة، في ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ويلتقي القادسية "الثاني" برصيد 27 نقطة مع النجوم "الثامن عشر "برصيد 12 نقطة، في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وأخيراً يواجه التقدم "التاسع عشر" بـ11 نقطة نظيره الجيلين "السابع "برصيد 20 نقطة في ملعب نادي النجمة بعنيزة.//انتهى //19:21ت م0264