إسلام آباد 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسوصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم إلى إسلام آباد في بداية زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر .وكان في استقبال معاليه بمطار إسلام أباد الدولي معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الباكستانية السعودية في الجمعية الوطنية محمد إبراهيم وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الأستاذ نواف المالكي وعدد من المسؤولين .ويرافق معاليه وفد من أعضاء مجلس الشورى مكون من معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة ، والدكتور أيمن بن صالح فاضل , والدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الحرقان.// انتهى //19:22ت م0265