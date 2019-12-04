الخرطوم 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستنطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم غدا احتفالات اتحاد إذاعات الدول العربية- باليوبيل الذهبي- واجتماعات الجمعية العامة للاتحاد بجانب الاجتماعات المرافقة.وأعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني معالي فيصل محمد صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بالخرطوم أن الاجتماعات ستبدأ الفترة من 5-7 ديسمبر تعقبها دورة تدريبية من 7-9 واجتماع المجلس التنفيذي 8-9 ، وتنعقد الجمعية العامة في الفترة من 10-12.وأبان أن عدد ضيوف البلاد بلغ 152 ضيفًا من اتحاد الدول العربية ودول مختلفة تنظم لها برامج زيارات.من جانبه قدم مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان سردا لمسيرة الاتحاد خلال خمسين عاما، مشيدا برغبة واستجابة المسؤولين لانعقاد أكبر جمعية عامة للاتحاد بالسودان .وتناول أهداف الاتحاد والخِدْمات التي يقدمها لأعضائه، فضلا عن دورات تدريبية .// انتهى //19:22ت م0266