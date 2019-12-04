أبهـا 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسنظمت جامعة بيشة اليوم في مركز تطوير التعليم الجامعي, محاضرتين ضمن برنامج " منقذ " للتوعية والتدريب على السلامة والصحة المهنية، برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي, وحضور وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني, ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني.وتناولت الندوتان التي قدمهما مستشار السلامة والصحة المهنية الدكتور جعفر سليمان، أنواع المواد الخطرة ووسائل التعامل والتخزين والنقل الآمن لها، والتأثيرات الصحية لهذه المواد وسبل الوقاية منها والسيطرة عليها، إلى جانب مناقشة وسائل التعامل مع التسربات الكيميائية والتعامل مع النفايات الخطرة وأصناف النفايات الخطرة المختلفة.وخُصصت الندوة الثانية لبحث دور القيادات في توضيح الرؤية والموارد المطلوبة لإيجاد ثقافة السلامة والصحة المهنية وجعلها قيمة تنظيمية أساسية، واستعراض دور الإدارة في توضيح أهداف وبرامج وسياسات السلامة والأداء والإنجاز المتوقع من العاملين، إضافة إلى طرح الأدوار المتوقعة من كافة العاملين للوصول لأفضل الممارسات في السلامة والصحة المهنية.// انتهى //19:22ت م0267