تبوك 07 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسدشن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أمس فعاليات مهرجان اليوم العالمي للإعاقة، ضمن تفعيل الفرع والإدارات التابعة في مدينة تبوك ومحافظات المنطفة، لهذه المناسبة، بمشاركة جمعية العمل التطوعي، ونادي تبوك للإعاقة، بحضور عدد من المسؤلين من مختلف الجهات الحكومية، وذوي وأسر المصابين بالإعاقة، وذلك بسوق تبوك سنتر .وشهدت فعاليات الحفل التي جاءت متنوعة وجامعة بين التثقيف والترفيه، ومشاركة عدد من الحضور ، بما فيهم فئات ذوي الإعاقة وأسرهم .فيما أوضح الدكتور الحربي أن مشاركة الفرع بهذه المناسبة تأتي استشعارا من الدور المجتمعي، للتنمية الهادف لتعزيز وتثقيف وتوعية المجتمع بحقوق هذه الفئة العزيزة على الجميع.وأضاف " بأن الفرع يسعى لتحقيق رؤية وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تأتي تنفيذا لتوجهات قيادة المملكة التي دائما ما تنص على تقديم وتوفير أفضل الخِدْمات والوسائل المساعدة، لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم .بعد ذلك تم تدشين مبادرة إبداع ،المتضمنة توفير كراسي متحركة لذوي الاعاقة، في أماكن مختلفة، في كل مدينة لخدمة هذه الفئة.وأوضحت صاحبة المبادرة نورة فيحان الدوسري بأن فكرة هذه المبادرة جاءت نتيجة لما شاهدته من معاناة حركة ذوي الإعاقة وأسرهم حين مراجعتهم للإدارات الحكومية أو للبنوك والأسواق التجارية، والأماكن العامة، مثمنة الدور الكبير والدعم غير المحدود الذي تجدة هذه الفئة العزيزة من قيادة هذا الوطن الغالي وبناء مستقبله .// انتهى //19:23ت م0268