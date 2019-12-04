أبهـا 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسرعى وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم اليوم ، فعالية " يوم المهندس الثامن"، وذلك في مقر كلية الهندسة بالمدينة الجامعية بأبها، بحضور عميد الكلية الدكتور إبراهيم بن إدريس فلقي ووكلائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.وانطلقت الفعاليات بتقديم نبذة عن التجارب المهنية في المجال الهندسي، ومناقشة أهمية الهندسة بمختلف مجالاتها في تحقيق التطوير، وكيفية التعامل مع المعوقات وتخطيها في المستقبل.بعد ذلك افتتح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية معرض المشاريع المصاحب، والذي ضم 39 ملصقاً بحثياً في مجالات الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، والتي ضمت عدة مشاريع خاصة بطلاب الكلية.وأشاد ابن دعجم خلال جولته في المعرض المصاحب بما شاهده من مشاريع للطلاب من حيث تنوعها وأهميتها في تطوير وابتكار آليات جديدة تسهم في تحقيق الجامعة للتميز في مجالات الهندسة.// انتهى //19:23ت م0269