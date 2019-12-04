اقتصادي / مؤشر الخرطوم يغلق مستقراً عند 15988,685 نقطة
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
الخرطوم 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقراً عند 15988,685 نقطة، مقارنة بتداول أمس فقد شهد هذا اليوم انخفاض حجم التداول من (189,316,601 إلى 19,604,038) جنيه بنسبة انخفاض بلغت (90)% وانخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من (2,343,697 إلى 38,722) ورقة مالية بنسبة انخفاض بلغت (98)%, وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 112 صفقة إلى 129 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 15%.
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