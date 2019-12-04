نيويورك 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع عند الفتح اليوم, بعد تقرير بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من توقيع ”المرحلة 1“ من اتفاق للتجارة.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 131.82 نقطة، أو 0.48%، إلى 27634.63 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 10.30 نِقَاط، أو 0.33%، إلى 3103.50 نِقَاط، وقفز المؤشر ناسداك المجمع ‭‭ ‬‬36.80نقطة، أو 0.43%، إلى 8557.45 نقطة.// انتهى //19:24ت م0272