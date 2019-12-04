إسلام آباد 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي اليوم قائد سلاح البحرية الملكية البحرينية اللواء الركن بحري محمد يوسف العسم الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر قيادة القوات البحرية في إسلام آباد الأمور المهنية والفنية والتعاون بين القوات البحرية في البلدين.وسلط الأدميرال عباسي الضوء على جهود باكستان والتزامها بمحاربة الإرهاب ومساهمة القوات البحرية الباكستانية في تعزيز الأمن البحري الإقليمي.// انتهى //19:38ت م0276