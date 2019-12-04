إسلام آباد 7 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 4 ديسمبر 2019 م واسأحبطت الشرطة الباكستانية اليوم عملية إرهابية كان يجري التخطيط لتنفيذها في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب.وأوضح بيان صادر عن الشرطة الباكستانية أنها اعتقلت امرأة في مدينة بيشاور بحوزتها كمية من المتفجرات كانت متوجهةً إلى مدينة لاهور لتسليم تلك المتفجرات إلى خلية إرهابية تخطط لتنفيذ العملية الإرهابية، مشيرة إلى أنه تم تعقب أثر تلك الخلية، واعتقال بعض أفرادها.وأبانت الشرطة الباكستانية أنها فتحت تحقيقًا مع المعتقلين .// انتهى //19:43ت م0277