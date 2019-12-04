جدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية , بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم ، أعمال المنتدى الأول لتبادل المعرفة "دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: فرص وتحديات"، بمشاركة الخبرات المالية الإسلامية , وبالتعاون مع الأمم المتحدة.وأكد أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبدالإله بلعتيق، أن التحديات العالمية تحتاج إلى حلول ومبادرات عالمية , ما دعا الى تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتبادل الروئ ووجهات النظر العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية الإجتماعية عبر المعاملات المالية الإسلامية.وخلال جلسات العمل تم مناقشة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وسبل تعزيز الوعي حول الاستدامة، إلى جانب مناقشة الحوكمة، والمسؤولية الإجتماعية ومدى إرتباطها بصناعة الخدمات المالية الإسلامية، وآليات توافق قيم التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //19:47ت م0278