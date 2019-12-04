الرباط 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، اليوم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش الذي يزور الرباط حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل الإسراع في بناء الفضاء المغاربي الموحد واستعراض أبرز التحديات التي تواجه المغرب العربي، والتشاور والتقييم المستمر لأوضاع المنطقة، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالأمن ومكافحة الإرهاب.// انتهى //19:51ت م0280