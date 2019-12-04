الخرطوم 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالترتيبات الجارية لإنجاح مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وقادة الكفاح المسلح بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان.قام بتسليم الرسالة مستشار الشؤون الأمنية لرئيس دولة جنوب السودان توت قلواك.وأكد قلواك عقب اللقاء حرص وجاهزية دولة جنوب السودان لإنجاح المفاوضات، معربًا عن أمله أن يكون 2020م عاماً للسلام في السودان.// انتهى //19:52ت م0281