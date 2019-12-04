جيزان07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساحتفت جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن اليوم باليوم العالمي للإعاقة تحت شعار "ذوي الهمم نحو القمم" ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي، وذلك بمسرح غرفة جازان.وتضمت الفعاليات كلمة لرئيسة جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن عائشة محمد الشبيلي استعرضت فيها جهود الجمعية والخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب خمس ورش عمل شارك فيها أكثر من 14 فتاة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.وشهدت الفعاليات إقامة معرض لأعمال المشاركات للتعريف بالمهن والأعمال الفنية والحرفية حازت على إقبال كبير من قبل الحضور، وعرض مرئي عن أبرز ما قدمته الجمعية من برامج تدريبية للفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الحرفي، بالإضافة إلى عرض مسرحي وأناشيد ولوحات استعراضية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، مؤكدة أن الجمعية تهدف من خلال هذا الاحتفال إلى زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وتعريف بحقوقهم.//انتهى//20:13ت م0282