ثقافي / مركز التنمية بعرعر يقيم محاضرة "الشباب والمخدرات" لنزلاء السجن العام
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
عرعر 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
أقام مركز التنمية الاجتماعية بعرعر بالتعاون مع المديرية العامة للسجون في منطقة الحدود الشمالية اليوم محاضرة بعنوان :( الشباب و المخدرات ) قدمها الدكتور ذعار الضبيان .
وأوضح مدير مركز التنمية الإجتماعيةعايد بن مرضي العنزي أن المحاضرة تستهدف نزلاء السجن العام ، وتأتي ضمن البرامج التوعوية الاجتماعية لإعادة تأهيل النزلاء .
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20:17ت م
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