عرعر 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأقام مركز التنمية الاجتماعية بعرعر بالتعاون مع المديرية العامة للسجون في منطقة الحدود الشمالية اليوم محاضرة بعنوان :( الشباب و المخدرات ) قدمها الدكتور ذعار الضبيان .وأوضح مدير مركز التنمية الإجتماعيةعايد بن مرضي العنزي أن المحاضرة تستهدف نزلاء السجن العام ، وتأتي ضمن البرامج التوعوية الاجتماعية لإعادة تأهيل النزلاء .// انتهى //20:17ت م0283