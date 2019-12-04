لندن 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التزام بلاده المطلق تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأوضح جونسون في كلمته اليوم خلال اجتماع قادة دول الحلف العسكري أن الحلف شكل درعا ضخما من التضامن يحمي الآن 29 دولة ونحو مليار شخص منذ إنشائه قبل سبعين عاماً، مضيفاً أن حالة السلام التي تعيشها الدول الأعضاء تؤكد أن استمرار الوحدة والعمل المشترك تشكلان أهم عوامل نجاح الحلف.يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني عقد محادثات ثنائية حول ليبيا وسوريا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووصفها بالناجحة.// انتهى //20:26ت م0284