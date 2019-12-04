ثقافي / " الثقافة الصينية وأساسيات تعلم اللغة " ندوة بجامعة الأميرة نورة
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس
نظم نادي الأحياء بكلية العلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس الأول ندوة بعنوان :( الثقافة الصينية وأساسيات تعلم اللغة ) وذلك في مركز أبحاث الكليات الصحية .
واستعرضت الندوة التي قدمها كل من المتخصص في الهندسة الميكانيكية من جامعة بكين المهندس إبراهيم الزعاقي والمهندس عبدالرحمن سليمان أبو زهرة ، الثقافة الصينية وتفاصيلها ومن ثم تطرق إلى التجارة والسياحة في الصين ومبادئ وأساسيات تعلم اللغة الصينية ، كما
كما أقيم على هامش الندوة معرض مصاحب يبرز عددًا من جوانب من الثقافة الصينية وأهمية إدراج هذه اللغة ضمن المناهج الدراسية السعودية، كما تضمن جناحا عن رؤية المملكة 2030 و اللغة الصينية، ركنا للشاي الصيني، التصوير، الألعاب الشعبية الصينية، الخط و الكتابة الصينية.
وتأتي الندوة تعزيزًا لإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية التي ستسهم في التنوع الثقافي للطلاب في المملكة وفق أهداف رؤية المملكة 2030 .
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20:28ت م
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