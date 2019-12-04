الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسنظم نادي الأحياء بكلية العلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس الأول ندوة بعنوان :( الثقافة الصينية وأساسيات تعلم اللغة ) وذلك في مركز أبحاث الكليات الصحية .واستعرضت الندوة التي قدمها كل من المتخصص في الهندسة الميكانيكية من جامعة بكين المهندس إبراهيم الزعاقي والمهندس عبدالرحمن سليمان أبو زهرة ، الثقافة الصينية وتفاصيلها ومن ثم تطرق إلى التجارة والسياحة في الصين ومبادئ وأساسيات تعلم اللغة الصينية ، كماكما أقيم على هامش الندوة معرض مصاحب يبرز عددًا من جوانب من الثقافة الصينية وأهمية إدراج هذه اللغة ضمن المناهج الدراسية السعودية، كما تضمن جناحا عن رؤية المملكة 2030 و اللغة الصينية، ركنا للشاي الصيني، التصوير، الألعاب الشعبية الصينية، الخط و الكتابة الصينية.وتأتي الندوة تعزيزًا لإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية التي ستسهم في التنوع الثقافي للطلاب في المملكة وفق أهداف رؤية المملكة 2030 .//انتهى//20:28ت م0286