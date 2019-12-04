صبيا07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسدشّن مدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي اليوم برنامج "التعلم التعاوني باستخدام نماذج كيجن" الذي تنفذه شركة العلم والتطوير ، وذلك بصالة النشاط الطلابي.ويهدف البرنامج لمساعدة المعلمين والمعلمات على بناء المعارف، وتنمية مهارات التفكير، وبناء روح الفريق، والمهارات الاجتماعية، والتواصل الفعال، واتخاذ القرار، والسيطرة على المواقف التعليمية، وتوجيه المتعلمين نحو الهدف.//انتهى//20:30ت م0287