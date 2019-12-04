لندن 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسرحب وزير الدفاع البريطاني بين ولاس اليوم بتعهدات قمة قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، تجاه مواجهة التحديات المستقبلية.وقال ولاس في بيان رسمي بعد صدور إعلان تعهدات قادة الحلف " أكدت الدول الثلاثون التي اجتمعت اليوم لحضور قمة قادة حلف "الناتو" التزامها بالاستثمار في الحلف وتحويل قدراتها على مواجهة تهديدات القرن الحادي والعشرين، مضيفاً " لقد سررت لأن جميع الدول وافقت على أهمية التضامن وأقرت بأن الناتو هو حجر الزاوية للأمن الأوروبي-الأطلسي".وأعرب المسؤول البريطاني عن فخره بنجاح القمة التي استضافتها بلاده وبإسهام في مسيرة نجاح الحزب خلال السبعين سنة الماضية رغم الاختلافات التي قد تطرأ من حين لآخر.// انتهى //20:58ت م0295