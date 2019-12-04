مكة المكرمة في 07 ربيع الآخر 1441 ه الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات اليوم العالمي للتطوع بمحافظة خليص تحت شعار "تطوع لمستقبل شامل" التي ينفذها مكتب البيئة والمياه والزراعة بخليص بمشاركة الإدارات الحكومية والجمعيات ولجان التنمية ومجموعات وفرق العمل التطوعية بالمحافظة ، بحضور محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي ومدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس غانم آل مهمل وتستمر ثلاثة أيام .وتتضمن الفعاليات تنفيذ مبادرة تطوعية بعنوان "البيئة مسؤولية الجميع" بالمنتزه الوطني بخليص " شرق غران " بهدف المحافظة على البيئة .// انتهى //21:09ت م0296