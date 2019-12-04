جدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأكد عضو مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر, أن التحول الكبير الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات أسهم في جعلها تقود العالم من خلال قمة مجموعة العشرين القادمة في الرياض.وقال الدكتور بن زقر في محاضرته اليوم "على طاولة الحوار" التي نظمتها كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز كل شهر: "إن التطور الشامل الحاصل اليوم ممنهج ويسير وفق خطة معد لها مسبقا, مبينًا أن المملكة أدركت أهمية الشمولية, عادًا ما يحدث الآن أمر ملهم ويمكن إبرازه كحالة نجاح من خلال استضافة قمة دول الـ20، حاثاً الجميع على أن يكونوا خير سفراء للوطن وهي مسؤولية الجميع.واستعرض رؤية المملكة 2030 التي تسعى في كل جوانبها لتعميق البعد الإنساني في مجالات الحياة كافة, مؤكدا أن نجاح الرؤية يعتمد على قناعة الشعب وإيمانه بهذا التحول.وعد الدكتور بن زقر, تنويع الدخل هدفًا أساسيًا من أهداف ومرتكزات هذا التحول, مشيرًا إلى أن الرؤية تسعى من خلال جوانبها كافة إلى التركيز على علاقات القطاع الخاص بالعام بتكوين الشركات، حيث إن العمل جاري على إحداث هذا التغير هيكليًا وثقافيًا وإجرائيًا من خلال الاعتماد على المورد الرئيس "الإنسان", مشيرًا إلى أن هذا التحول في جودة الحياة والرفاهية ينعكس اقتصاديًا على المجتمع.// انتهى //21:12ت م0297