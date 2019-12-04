القاهرة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال المنتدى البريدي الأفريقي الذي تنظمه هيئة البريد المصري، وافتتحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت بحضور نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي بسكال كليفاز، والأمين العام لاتحاد البريد الأفريقي الشامل يونس جبرين، وعدد من رؤساء ومديرو الهيئات والمؤسسات البريدية العربية والأفريقية.وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في كلمته خلال افتتاح المنتدى، أن هناك تنام في الاتجاهات العالمية الداعمة لعمليات التحول الرقمي، وتبني التكنولوجيات العالمية الحديثة وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على صناعة البريد العالمي التي أضحت تواجه العديد من التحديات لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة؛ مشددًا على أهمية اعتماد السياسات الرامية إلى تطوير إستراتيجيات العمل البريدي، وإعادة صياغة دور المؤسسات البريدية لتضطلع بدورها كشريك فاعل في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.وشدد على أهمية دعم المساعي الرامية نحو تعزيز التعاون الإقليمي للاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية في دعم اقتصاديات الدول وتحقيق التنمية من خلال بناء منظومة تجارة إلكترونية سلسة ومرنة وذات كفاءة عالية بما يتيح النفاذ لنطاقات عريضة وإثراء التجارة البينية بين بلدان القارة الأفريقية.وتناقش نسخة المنتدى هذا العام أهم القضايا المتعلقة بمستقبل الوظائف بما في ذلك عمليات التحول والتغيير على نحو مستمر والخدمات المالية البريدية والحاجة إلى تطوير القدرات اللوجستية والدور المتطور لهيئات البريد، بوصفها حلقة وصل بين الهيئات الإدارية والمواطن وتأثير الاتجاهات التكنولوجية وإمكانات التجارة الإلكترونية.// انتهى //21:18ت م0298