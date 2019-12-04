واشنطن 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل اليوم في واشنطن برئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك.وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن ديفيد هيل هنأ رئيس الوزراء حمدوك على قيادته الحكومة التي يقودها المدنيون في السودان، معربًا عن دعم الولايات المتحدة الثابت للتحول الديمقراطي في السودان.وأكد هيل على الهدف المتمثل في استكمال تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان من خلال تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.وقال البيان : إن هيل ناقش مع رئيس الوزراء السوداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن جهود التعاون التي يمكن أن تسرع التقدم في تحقيق سلام نهائي بين الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة السودانية، كما طلب هيل دعم رئيس الوزراء السوداني في تحقيق تقدم في خريطة التحول السياسي لجنوب السودان.// انتهى //21:34ت م0300