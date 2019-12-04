الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه في ديوان الإمارة أمس الأول ، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد.وفي بداية الاستقبال رحب الدكتور السديري بالرشيد مقدماً له التهنئة بالثقة الملكية بتعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض متمنياً له دوام التوفيق والسداد .وأعرب الرشيد عن شكره وتقديره لوكيل إمارة الرياض على مشاعره الطيبة .// انتهى //21:53ت م0303