الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسنظمت الهيئة العامة الزكاة والدخل اليوم حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "بناء الكفاءات" في أكاديمية الزكاة والدخل لعام 2019م، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي وعدد من وكلاء ومديري ومنسوبي الهيئة.ويعد البرنامج أحد اختصاصات أكاديمية الزكاة والدخل الذي يُعنى بتطوير الكوادر الوطينة في الهيئة ورفع كفاءة الآداء في مجالي الزكاة والضريبة.ونوه معالي محافظ هيئة الزكاة والدخل في كلمته خلال الحفل بالبرنامج وما شهده من معايير دقيقة نتجت عنها مبادرات وتأهيل وتدريب للكفاءات الذين عملوا مع الهيئة خلال سنة كاملة، موضحاً أن هدف الهيئة الرئيس من البرنامج هو تطوير الكوادر في القطاعات المحددة.وبين معاليه أن الهيئة تسعى إلى رفع قدرات وكفاءة أبنائنا الموظفين من خلال أكاديمية الزكاة والدخل بما يحقق أهدافنا ويدعم التطور الذي نشهده ، وهذا ما يجعلنا نهتم من خلال إدارة رأس المال البشري بالكوادر الوطنية التي هي من ستقود رؤيتنا وتطلعاتنا إلى الوصول لأعلى معايير جودة العمل.ومن جانبه أوضح مدير عام رأس المال البشري في الهيئة محمد حديجان الحربي أهمية الاستثمار في الكفاءات وتطويرها لتحقيق رؤية وأهداف الهيئة، مبيناً أن الهيئة مستمرة في جهودها لتعزيز دورها في خلق فرص وظيفية ودعم الكفاءات السعودية من خريجي الجامعات.وفي الختام سلم معالي المحافظ الخريجين من البرنامج وعددهم 75 خريجاً شهادات التخرج وتكريمهم، نظير جهودهم خلال فترة البرنامج .يذكر أن برنامج "بناء الكفاءات" جاء إيماناً من الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن الجيل القادم هم قادة النجاح في المستقبل وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في خلق فرص للتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية من خريجي الجامعات.// انتهى //21:58ت م0304