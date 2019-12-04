ثقافي / الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تنظم غداً محاضرة " تحقيق الوسطية ودفع الغلو " بمسجد قباء
الأربعاء 1441/4/7 هـ الموافق 2019/12/04 م واس
المدينة المنورة 07 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 04 ديسمبر 2019م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً محاضرة بعنوان: " تحقيق الوسطية ودفع الغلو "، يلقيها الشيخ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، وذلك في مسجد قباء بعد صلاة المغرب.
وتأتي المحاضرة ضمن مبادرة القيم والأخلاق " خير أمة " الذي ينظمه الفرع؛ لتبصير الناس بأمور دينهم وتعزيز القيم الإسلامية السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم .
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21:59ت م
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