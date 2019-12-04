المدينة المنورة 07 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 04 ديسمبر 2019م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً محاضرة بعنوان: " تحقيق الوسطية ودفع الغلو "، يلقيها الشيخ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، وذلك في مسجد قباء بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرة ضمن مبادرة القيم والأخلاق " خير أمة " الذي ينظمه الفرع؛ لتبصير الناس بأمور دينهم وتعزيز القيم الإسلامية السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم .// انتهى //21:59ت م0306